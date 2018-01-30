Konyaspor'un istediği Ahmet Çalık'tan kötü haber!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Kadrosuna Jahovic'i kattıktan sonra stoper de transfer etmeyi planlayan Konyaspor yönetimi Galatasaray'dan Ahmet Çalık'a talip oldu.

FATİH TERİM'DEN VETO !

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık için nabız yoklayan Konyaspor kurmayları Galatasaray'dan olumlu yanıt almadığı öğrenildi. Fatih Terim'in gönderilmesine sıcak bakmadığı ve Denayer'ın sakatlanması durumunda o mevkide Ahmet Çalık'a ihtiyacım olacak cevabını verdiği kaydedildi.

KAYNAK:YENİ AKİT