Konyaspor'un istediği Ahmet Çalık'tan kötü haber!
Atiker Konyaspor stoper arayışlarına sürpriz bir ismi gündemine aldı.30 Ocak 2018 Salı 01:47
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Kadrosuna Jahovic'i kattıktan sonra stoper de transfer etmeyi planlayan Konyaspor yönetimi Galatasaray'dan Ahmet Çalık'a talip oldu.
FATİH TERİM'DEN VETO !
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık için nabız yoklayan Konyaspor kurmayları Galatasaray'dan olumlu yanıt almadığı öğrenildi. Fatih Terim'in gönderilmesine sıcak bakmadığı ve Denayer'ın sakatlanması durumunda o mevkide Ahmet Çalık'a ihtiyacım olacak cevabını verdiği kaydedildi.
KAYNAK:YENİ AKİT