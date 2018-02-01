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Konyaspor'un harcadığı rakam belli oldu

Atiker Konyaspor, 5.5 milyon Euro ile ara transferin yıldızı oldu.

01 Şubat 2018 Perşembe 17:00
Konyaspor'un harcadığı rakam belli oldu

Atiker Konyaspor, ara transfer döneminde yıldız oyuncular Samuel Eto'o, Volkan Şen, Adis Jahovic, Orkan Çınar ve Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlayarak, tüm takımları geri bıraktı. Yeşil- beyazlı kulüp 5 transfer için yaklaşık 5,5 milyon Euro para harcayacak.

2015-2016 sezonunda ligi 3'üncü sırada bitererek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa ligine katılmayı başaran Atiker Konyaspor, geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine götürerek yeniden UEFA Avrupa ligine katıldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasının ardından sezona Mustafa Reşit Akçay ile başlayan yeşil beyazlı ekip, ligin ilk yarısında istediği başarıyı yakalayamayınca, yoluna teknik direktör Mehmet Özdilek ile devam etti.

Ara transfer dönemini iyi şekilde tamamlamaya çalışan yeşil- beyazlı ekip, Antalyaspor'dan Eto'o'yu, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıl, Trabzonspor'dan Volkan Şen'i, sezon sonuna kadar, Kardemir Karabükspor'dan Yatabare'yi 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıl ve Göztespor'dan Jahovic'i de 1 yıllığı opsiyonlu 3.5 yıllığına bonservisleriyle birlikte transfer etti. Orkan Çınar'da sezon sonuna kadar Beşiktaş'dan kiraladı.

5,5 MİLLON EURO PARA HARCAYACAK

Transfer için yaklaşık 5.5 milyon Euro para harcayak olan yeşil beyazlı ekibin, Eto'o'yı bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 2.5 milyon Euro, Yatabare ve Jahovic için yine bonuslarla birilkte yıllık yaklaşık 1 milyon 250 Euro, Orkan Çınar'a sezon sonuna kadar 400 bin Euro, Volkan Şen'e de 50 bin Euro peşin olmak üzere maç başı 20 bin Euro ödemeye yapacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 17:00
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