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Konyaspor'u neden tercih ettiğini anlattı!

Konyaspor'un devre arasındaki flaş transferlerinden Jahovic, neden Konyaspor'u seçtiğini anlattı.

06 Şubat 2018 Salı 17:19
Konyaspor'u neden tercih ettiğini anlattı!

TRT Spor'a konuşan Makedon golcünün öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

Konyaspor'u neden tercih etti?

"(İlk maçta gol atması) Benim için çok iyi oldu. Ümit ediyorum da devam edeceğim. Konyaspor, hak ettiği yerde değil ve kötü bir pozisyonda. Bu takıma inancım olmasa, bu takıma gelmezdim. Canı gönülden inanıyorum ki takımımız bu durumları atlatıp, taraftara iyi yerleri armağan etmiş olacak."

Gol hedefi var mı?

"Eto'o gibi bir dünya yıldızı ile çalıştığım için çok mutluyum. İnanıyorum ki ikimiz de takıma çok büyük katkı sağlayacağız. Öncelikli hedefi

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:19
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