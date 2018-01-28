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Konyaspor'dan yılın bombası Armin Hodzic

Forvet arayışlarını hızlandıran Atiker Konyaspor sürpriz bir ismi gündemine aldı.

28 Ocak 2018 Pazar 02:46
Konyaspor'dan yılın bombası Armin Hodzic

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR -Son olarak Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında alınan yenilgi sonrası forvet arayışı için düğmeye basan Konyaspor rotayı Boşnak golcüye çevirdi.

TAM BİR GOL MAKİNASI 128 MAÇ 62 GOL !

Yeni transfer Yatabere'nin sahalardan 2 ay uzak kalacağının açıklanmasının ardından ve transfer girişimine hız veren Konyaspor kurmaylarının Dinamo Zagreb'in genç yıldızı Armin Hodzic'e kanca attığı iddia edildi. Konyaspor'un Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen genç golcüyü önümüzdeki günlerde Konya'ya getirip imza attıracağı öğrenildi. 2017 yılında da Konyaspor'un eski oyuncusu Riad Bajic,Hodzic'i Konyaspor'a önermiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon 21 karşılaşmada forma giyen Boşnak yıldız Lig'de 6 kez de fileleri havalandırdı.UEFA Avrupa Ligin'de ise 1 gol kaydetti.Kariyerinde ise 128 karşılaşmaya çıkan Armin Hodzic 62 kez de fileleri havalandırdı.

KAYNAK:YENİ AKİT

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 02:46
  1. Konyaspor
  2. Dinamo Zagreb
  3. armin hodzic
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