Konyaspor'dan Stefano Napoleoni atağı

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Ligde son olarak Gençlerbirliği yenilgisi sonrası forvet transferi için düğmeye basan Konyaspor kurmaylarının süpriz bir ismi gündemine aldı.

Mehmet Özdilek'in bir an önce forvet transferini bitirilmesini istemesi üzerine fizik anlamda güçlü ve ligi tanıyan forvet arayışlarına başlayan Konyaspor,Medipol Başakşehir'in İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni'ye talip oldu. Ligde ilk 11'de fazla şans bulamayan ve takımdan ayrılmak istediğini yakın çevresine açıklayan İtalyan golcünün de bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. Abdullah Avcı'nın da Adebayor ve Mevlüt Erdinç'in yedeği durumunda olan İtalyan futbolcuya izin vereceği kaydedildi.

31 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon 21 karşılaşmada görev alırken 3 kezde fileleri havalandırdı.

KAYNAK:YENİ AKİT