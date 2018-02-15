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Konyaspor'dan olağanüstü kongre mesajı

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, olağanüstü kongrenin takıma zarar vereceğini ve eski başkan Ahmet Şan’ı onursal başkan olarak görmek istediklerini belirtti.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:05
Konyaspor'dan olağanüstü kongre mesajı

Bir otelde düzenlenen yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, sezonun ilk yarısında iyi futbol oynamalarına rağmen istenilen sonuçları alamadıklarını kaydetti. Devre arası transfer döneminde önemli oyuncuları kadrolarına kattıkları kaydeden Yılmaz, “Süper Lig’in önemli oyuncuları; Yatabare, Eto’o ve Jahovic 26 gole ve 10’un üzerinde asiste imza atmış oyuncular. İnşallah bu oyuncular Konyasporumuza önemli katkılarda bulunacak. Bulunduğumuz yerden de hızlı bir şekilde yukarı doğru yükseleceğimizi umuyorum. Sezonun ilk yarısı çok iyi futbol oynadık ama bunu bir türlü skora yansıtamadık. Gol sorununu çözemediğimiz için istediğimiz puanları alamadık. Deplasmanda kazandığımız Alanyaspor galibiyetiyle şu anda takımda ne değişti derseniz, güven değişti. Başta kalecimiz Serkan ve diğer futbolcularımız müthiş bir oyun sergiledi. Takıma ileride gol atabileceği güveni geldi. Ligin ilk yarısında maalesef bu umut yoktu bizde ama şuanda güven var, arkadaşlık ilişkileri en üst seviyede. Bundan dolayı memnunuz” dedi.

“AHMET ŞAN’I ONURSAL BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTERİZ”

Fatih Yılmaz, FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat eden eski Başkan Ahmet Şan’ın yeniden göreve gelmesi için olağanüstü genel kurula gidileceği yönündeki soruyu da cevaplandırdı. Yılmaz, “Şu anda yapacağımız kongre takıma zarar verir. Takımın iyi noktalara gelmesi için bütünleşmemiz lazım. Tek hedefimiz Konyaspor’u yüceltmek. Ahmet Bey 3 dönem Konyaspor’da başkanlık yaptı. Biz de mutlaka Ahmet Beyi onursal başkan olarak görmek isteriz. Şu anda takımı yönetin, yönetim kurulumuzdur. Hedefimizde Konyaspor’u gidebileceği noktaya taşımaktır. Başka bir gayemiz yoktur. Takımın mutlaka iyi noktalara gelmesi lazım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:05
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