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Konyaspor’dan N’Doye bombası

Forvet arayışlarını sürdüren Konyaspor,Trabzonspor'un yıldızı N'doye ile büyük ölçüde anlaştı.

19 Ocak 2018 Cuma 02:02
Konyaspor’dan N’Doye bombası

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Bu sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntı sonrası forvet arayışlarını sürdüren Konyaspor rotayı tekrarTrabzonsporlu N'Doye çevirdi. Mehmet Özdilek’in raporu doğrultusunda kadroda görmek istediği yıldız oyuncu için yönetimin seferber olduğu kaydedildi.

Konyaspor yönetiminin N'Doye için 6 milyon TL gözden çıkardığı ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edildi.

KAYNAK:YENİ AKİT

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 02:02
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