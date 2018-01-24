Konyaspor'dan Mevlüt Erdinç Bombası!

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulamayan Atiker Konyaspor, forvete takviye yapmak istiyor.

Forvet transferi için düğmeye basan yönetimde ilk hedef Medipol Başakşehir'de istediği kadar forma şansı bulamayan Mevlüt Erdinç. Eze, Evouna ve Ezekiel ile yollarını ayırma kararı alan Atiker Konyaspor’da forvete yapılacak takviye konusunda hedef belli: Mevlüt Erdinç... Medipol Başakşehir’de Adebayor ardında yedek kalan tecrübeli forvet için şimdiden girişimlere başlayan Yeşil-beyazlı yönetimin Başakşehir’in kapısını çaldığı bildirildi. Mehmet Özdilek’in çok istediği golcüyle de anlaşma zemini aranıyor.

Kaynak:Haber365