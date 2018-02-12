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Konyaspor'dan kritik galibiyet!

Süper Lig'in 21 .haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 00:13
Konyaspor'dan kritik galibiyet!

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 21 puanda kalırken, Atiker Konyaspor 20 puana yükseldi. Düşme hattında yer alan Atiker Konyaspor 5 maç sonra kazanarak rahat bir nefes aldı.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Aytemiz Alanyaspor olurken golü bulan taraf ise Atiker Konyaspor oldu. 21. dakikada Jahovic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Samuel Eto'o gole çevirdi. Yeşil beyazlı takımın devre arası transferi Kamerunlu futbolcu çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti.

Bu gole Alanyaspor 25. dakikada Douglas ile cevap versede, 40 dakikada Ömer Ali Şahiner yeniden takımını Öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı da Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi takım önce beraberliği yakalamak daha sonra öne geçmek için daha baskılı oynayan taraftı. 45+2'de Gassama'nın yerde kalmasıyla Alanyaspor penaltı atışı kazandı. 45+4'de topun başına geçen Emre Akbaba'nın vuruşunda ise kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

Atiker Konyaspor'da Moke 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip yaklaşık 26 dakika 10 kişi mücadele etti. İki takımın kalan dakikalarda ki çabası gol getirmeyince sahadan 3 puanla ayrılan tarafa konuk ekip Atiker Konyaspor oldu.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 00:13
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. atiker konyaspor
  3. süper lig 21.hafta

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