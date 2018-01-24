Konyaspor'dan Demba Ba bombası!

Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'yı transfer etmek isteyen Atiker Konyaspor, bu girişimden sonuç alamayınca rotayı Senegalli golcüye çevirdi.

Adı Beşiktaş ile de anılan ancak siyah-beyazlı kulübün son alternatif olarak düşündüğü Demba Ba'nın menajeri ile Konyaspor yetkililerinin görüşmeleri sürdürdüğü ve bu transferde büyük bir ilerleme kaydedildiği öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa Senegalli futbolcu Konyaspor'da kiralık olarak forma giyecek. (TRT Spor)