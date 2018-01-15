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Konyaspor'dan çifte bomba Aatif Chahechouhe ve Tarık Çamdal

Transfer arayışlarına hız veren Konyaspor Tarık Çamdal ve Aatif Chahechouhe'yu gündemine aldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:20
Konyaspor'dan çifte bomba Aatif Chahechouhe ve Tarık Çamdal

YENİAKİT.COM.TR - Ligde gol yollarında sıkıntı yaşayan ve Mehmet Özdilek'in raporu üzerine Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe ve Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Tark Çamdal'a talip oldu.Fenerbahçe'de aradığını bulamayan ve artık oynamak istediğini yakın çevresine söyleyen Aatif Chahechouhe'nun Konyaspor'a sıcak baktığı öğrenildi.Fenerbahçe cephesininde bu transferde zorluk çıkarmayacağı iddia edildi.

TARIK ÇAMDAL'I İSTİYORUM

Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'in Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve uzun süredir kadroya gireyemen Tarık Çamdal'ı istediği iddia edildi.Igor Tudor'dan sonra Fatih Terim'in de kadro görmek istemediği genç yıldızın bir çok Süper Lig ekibi talip olurken en ciddi teklifin Konyaspor'dan geldiği öğrenildi.

KAYNAK:YENİAKİT

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:20
  1. TARIK ÇAMDAL
  2. Aatif Chahechouhe
  3. Konyaspor
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
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