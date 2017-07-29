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Konyaspor'da yılın bombası Demba Ba

Rijad Bajic’i satmaya hazırlanan Konyaspor, transferde süper bir hamle yaptı. Yeşil-Beyazlılar, Demba Ba ile görüşmelere başladı. Senegalli yıldız da kariyerine Türkiye’de devam etmek istiyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:13
Konyaspor'da yılın bombası Demba Ba

UEFA Avrupa Ligi macerasına yine gruplardan başlayacak olan Konyaspor, transferde bu paralelde görüşmeler yapıyor. Kaliteli ve yıldız nitelikli oyuncular almayı planlayan Anadolu Kartalı, flaş bir isim için atağa kalktı: Demba Ba. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş’ın kiralık olarak aldığı Senegalli futbolcu, sezon sonundaShangai Shenhua’ya döndü. Konyaspor, Demba Ba’yı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor.

Oyuncuyla temasa geçilirken, bonservis ücreti ödenmeden transferin gerçekleşmesi planlanıyor. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Demba Ba’nın takıma katılması halinde hücum bölgesinde sıkıntı yaşamayacaklarını belirtirken, Yeşil-Beyazlılar maddi olarak da tüm şartları zorlayacak.

Önceliği Beşiktaş ama...

Kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen ve kendisi için maddiyatın ön planda olmadığını belirten Demba Ba’nın önceliği Beşiktaş’a dönmek. Ancak Siyah-Beyazlılar bu konuda pek istekli değil. Konyaspor elini çabuk tutarken, 1 haftalık süreçte olumlu veya olumsuz bu transferi noktalamak istiyor. 

Stopere yeni aday Aykut

Vukovic’i Olympiakos’a satan Konyaspor, Wilfred Moke’yi almasına rağmen stopere bir takviye daha düşünüyor. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, eski öğrencisi Aykut Demir konusunda olumlu rapor verdi. Son olarak Osmanlı’da Aykut ile birlikte çalışan Mustafa hoca, 28 yaşındaki defans oyuncusunun alınmasını istedi. Trabzonspor ile 1 senelik sözleşmesi kalan Aykut Demir için Karadeniz ekibi bonservis talep etmiyor. 

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:13
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