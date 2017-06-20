Konyaspor'da yaprak dökümü

İşte Konyaspor'un açıklaması:

Konyaspor’umuza uzun süreden beri hizmet eden, son iki sezonda da Süper Lig üçüncülüğümüze ve Türkiye Kupası şampiyonluğumuza katkı sağlayan futbolcularımız, Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarımız ayrılmıştır.

Kendilerine, camiamıza yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.