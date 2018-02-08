Atiker Konyaspor’da sakatlık şoku yaşandı! Ferhat Öztorun, sakatlığından dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ferhat’ın yerine Eren Albayrak girdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Atiker Konyaspor’da sakatlık şoku yaşandı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Sofiane Feghouli ile ikili mücadele sonrasında Ferhat Torun yerde kaldı. Müdahale için saha kenarına alınan Ferhat, daha sonra oyuna devam edemedi. Başarılı futbolcu, sol ayak bileğinden sakatlık geçirdi.

Öztorun’un yerinde 11. dakikada Eren Albayrak girdi. Ferhat Öztorun, saha kenarından sedye ile götürülürken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ferhat'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.