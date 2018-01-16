Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konyaspor'da Mehmet Batdal sesleri

Forvet transfer etmeyi planlayan Konyaspor, Başakşehir'in yıldızı Mehmet Batdal'ı gündemine aldı.

16 Ocak 2018 Salı 03:21
Konyaspor'da Mehmet Batdal sesleri

YENİAKİT.COM.TR- Forvet arayışlarını sürdüren Konyaspor sürpriz bir ismi gündemine aldı.Başakşehir'de Adebayor ve Mevlüt Erdinç'in gelmesiyle birlikte formaya hasret kalan Mehmet Batdal ismine yöneldiği iddia edildi.

ARANAN FORVET MEHMET BATDAL

Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda hareket eden ve yerli forvet transfer etmeyi planlayan Konyaspor kurmaylarının tecrübeli golcü Mehmet Batdal ile görüşme yapacağı öğrenilirken.Golcü futbolcunun artık ilk 11'de oynayabileceği bir takımda oynamak istediğini yakın çevresine ilettiği bu teklife evet diyeceği öğrenildi.Mehmet Batdal 2010-2011 sezonunda Galatasaray'dan Konyaspor'a kiralık transfer olmuş ve 3 karşılaşmada forma giymişti.

KAYNK:YENİ AKİT

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 03:21
  1. KONYASPOR
  2. MEHMET BATDAL
  3. BAŞAKŞEHİR
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tam da CHP'ye yakışan bir başkan
    1. Tam da CHP'ye yakışan bir başkan
    2. İşgal etmiyoruz ihya ediyoruz
    3. Terör Ordusuna Rusya-Esed resti
    4. İdlib’te yetki Türkiye’nin
    5. Konyaspor'da Mehmet Batdal sesleri
    6. Trump'ın planı yüzyılın tokadı
    7. Amerika 2. İsrail’i kurmaya çalışıyor
    8. FETÖ Mozambik’te üniversite açıyor!
    9. Terörün merkezi Afrin
    10. ‘Terörün arkasından bizi nişan..
    11. Manchester United rahat kazandı
    12. PKK/YPG’de büyük panik
    13. Beşiktaş'tan yılın bombası Burak Yılmaz
    14. Güvenlik güçlerinin kaldığı çadır..
    15. Belçika'da patlama! Yaralılar var
    16. O ülkede başbakan istifa etti
    17. Yunanistan'da korkutan deprem
    18. Diyarbakır'da askerlere moral konseri
    19. İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler:..
    20. AK Parti-MHP ittifakında flaş gelişme!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...