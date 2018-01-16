Konyaspor'da Mehmet Batdal sesleri

YENİAKİT.COM.TR- Forvet arayışlarını sürdüren Konyaspor sürpriz bir ismi gündemine aldı.Başakşehir'de Adebayor ve Mevlüt Erdinç'in gelmesiyle birlikte formaya hasret kalan Mehmet Batdal ismine yöneldiği iddia edildi.

ARANAN FORVET MEHMET BATDAL

Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda hareket eden ve yerli forvet transfer etmeyi planlayan Konyaspor kurmaylarının tecrübeli golcü Mehmet Batdal ile görüşme yapacağı öğrenilirken.Golcü futbolcunun artık ilk 11'de oynayabileceği bir takımda oynamak istediğini yakın çevresine ilettiği bu teklife evet diyeceği öğrenildi.Mehmet Batdal 2010-2011 sezonunda Galatasaray'dan Konyaspor'a kiralık transfer olmuş ve 3 karşılaşmada forma giymişti.

KAYNK:YENİ AKİT