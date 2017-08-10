Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konyaspor'a yeni golcü! Anlaştı

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Paok'un 28 yaşındaki golcüsü Stefanos Athanasiadis'le anlaşmak üzere.

10 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
Konyaspor'a yeni golcü! Anlaştı

Rangelov ve Hora'yı yollayan, Bajic'i satan Konya'da forvet harekatı başladı. Demba Ba ve Sow'dan olumsuz yanıt alan Yeşil-Beyazlılar, Paok'un 28 yaşındaki golcüsü Stefanos Athanasiadis'le anlaşmak üzere.

Sezonun başlamasına sayılı günler kala iki kupalı Konyaspor'da forvet telaşı meydana çıktı. Sezon biter bitmez Rangelov'la yollarını ayıran, dün de Hora'nın sözleşmesini fesheden Konya, Bajic'in de Udinese'ye transfer olmasıyla forvetsiz kaldı. Hücum hattına en az iki takviye daha yapacak olan Yeşil-Beyazlılar'a önerilen son isim Paok'ta forma giyen 28 yaşındaki golcü Stefanos Athanasiadis oldu.

Geçen sezon 11 kez fileleri havalandırıp oldukça etkili bir sezonu geride bırakan futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Süper Lig'den Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un da ilgilendiği öne sürülen futbolcu teknik heyetin de olumlu rapor verdiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

Aatif bekleniyor

Bu arada İç Anadolu ekibinde Aatif da gündemden düşmüyor. Faslı yıldızı takıma kazandırmak isteyen Konyaspor yönetimi Fenerbahçe'yi ikna etti, oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Transferin gerçekleşmesi artık an meselesi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
  1. Atiker Konyaspor Haberleri
  2. Atiker Konyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hero' skandalında önemli gelişme! Açığa alındılar
    1. 'Hero' skandalında önemli gelişme!..
    2. Konyaspor'a yeni golcü! Anlaştı
    3. İskoçya'da öğrenciler üst üste kalınca..
    4. Afganlı genç her gece aynı şeyi yapıyor!
    5. Erdoğan 'yorulan çekilsin' demişti! 4..
    6. PKK'ya ait mühimmat dolu 12 sığınak..
    7. İşte HDP'nin 2019 planı! Erdoğan'a..
    8. Şekere alternatif çözüm geliyor!
    9. Çin’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana..
    10. Arda Galatasaray'a gelmeye hazır! Tek..
    11. HDP'nin 2019 planı!
    12. BM Güvenlik Konseyi'nden kritik uyarı!
    13. Balıkesir'de otomobil ile otobüs..
    14. Dilenen çocuklara para yerine kitap
    15. Terörist koruyucu Angela Merkel her..
    16. Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    17. Mahmud Abbas uyardı: İsrail onun peşinde
    18. İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı..
    19. Eski SAT komandosu önce 'FETÖ'cü' dedi..
    20. İsveç nakit alışverişi kaldırmaya..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu