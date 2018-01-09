Konyaspor, Yatabare ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın devre arası kamp hazırlıklarını sürdürdüğü otelde Asbaşkanlarımızdan Mehmet Günbaş ile bir araya gelen Mustapha Yatabare ile her konuda anlaşmaya varıldı ve golcü oyuncusu kendisini Atiker Konyaspor'umuza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı" denildi.

Mustapha Yatabare, imzaların atılmasının ardından Asbaşkan Mehmet Günbaş ve teknik direktör Mehmet Özdilek ile objektiflere poz verdi.