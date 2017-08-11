Konyaspor: "TFF’deki beceriksizler bedel ödemelidir"

Ahmet Baydar, Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynadıkları Turkcell Süper Kupa mücadelesi sonrasında yaşanan üzücü olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bugün açıklanan kararlar sonucunda 5 maç seyircisiz oynama ve 350 bin lira para cezası verildiğini anımsattı.

"TFF içinde görevini yapmayanlar gereken bedeli ödemeli"

Yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmediklerini, fakat verilen cezaların oldukça ağır ve orantısız olduğunu kaydeden Baydar, maçta görevlerini yerine getirmeyen TFF'nin de gereken bedeli ödemesini istedi.

Baydar açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu maç öncesine ait verilebilecek onlarca örnekte, çok daha ağır olaylara rağmen 5 maç altında cezalar verilmişti. Üstelik bunların çok büyük kısmında organizasyon kulüplerin kendisi tarafından gerçekleştirilmişti. Burada TFF tarafından yapılan bir organizasyon söz konusu olup, kulübümüzün hiçbir dahli yoktur. Atiker Konyaspor Kulübü olarak Konya’da oynadığımız karşılaşmalarda önlemleri gereğince alabildiğimiz için sahamızda 1 adet meşale bile yanmamıştır. Burada TFF içinde organizasyonda görevli olanlar görevlerini yapmadıkları için gereken bedeli ödemelidirler. Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Birinci Lig Play-off final karşılaşmalarını organize eden, önlemleri alması gerekirken yetersiz kalan, kulüplere zorunlu kıldığı passolig sistemini anlaşılmaz biçimde bu maçlarda devre dışı bırakan, biletlerde yazan TC kimlik numaralarını kontrol etmeyi bırakın, insanların üst aramalarını sağlıklı şekilde yaptıramayan, yalnızca kulüplere ceza veren ve süreçlerin tamamında bedel ödemeyen tek bir kurum var o da Türkiye Futbol Federasyonu’dur."

"Gerçek sorumlular cezalandırılsın"

Beşiktaş tribünlerinde birkaç provokatör tarafından açılan terör destekçisi pankart için soruşturma başlatıldığını kaydeden Baydar, birkaç kendini bilmezin hatasının Beşiktaş’a mâl edilmiyorsa, bir kendini bilmezin bıçakla stada gelmesinin de Konyaspor taraftarına mâl edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Süper Kupa final maçına Konyaspor'un ne organizasyonla ne de emniyet tedbirleri ile ilgili bir sorumluluğu olmamasına rağmen 110 bin adet passolig sahibi taraftarın 5 maç ile cezalandıranları varsa vicdanları ile başbaşa bıraktıklarını ifade eden Ahmet Baydar, organizasyonu yapanların aczinin kulübe yüklenemeyeceğini, derhal bu yanlıştan vazgeçilerek, gerçek sorumluların cezalandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.