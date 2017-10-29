Konyaspor, Osmanlıspor'u üzdü
Süper Lig'de Atiker Konyaspor, yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek ile çıktığı ilk maçta Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.29 Ekim 2017 Pazar 18:23
Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor, Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
69. dakikada Deni Milosevic'in golüyle gülen Konyaspor, 4 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.
Bu skorun ardından Konyaspor 10 puana çıkarken, 7 puanda kalan Osmanlıspor ligin dibine demir attı.
Atiker Konyaspor: 1 - Osmanlıspor: 0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Eren Abayrak), Ali Çamdalı, Bourabia, Fofana (Dk. 83 Ezekiel), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Eze (Dk. 56 Musa Araz)
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Carlos (Dk. 74 Josue), Musa Çağıran (Dk. 66 Tugay Kacar), Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 83 Regattin), Umar, Doukara
Gol: Dk. 69 Milosevic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 72 Skubic (Atiker Konyaspor), Dk. 72 Serdar Gürler, Dk. 86 Tugay Kacar (Osmanlıspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağ kanattan Doukara'nın pasında topla buluşan Umar'ın ceza alanında vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
20. dakikada, Numan Çürüksu'nun geri pasında topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasında kaleci Hakan Arıkan'ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Eze'ye aktarmak istedi. Araya giren Maxsö, topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
63. dakikada Bourabia'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Hakan Arıkan topu güçlükle çıkardı.
69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza alanında öne çıkan kaleci Hakan Arıkan, topu kontrol etmeye çalışırken elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
90. dakikada, ceza sahasının yakınında kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'in vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.