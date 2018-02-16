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Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımda çalışmalarını tamamladı.

16 Şubat 2018 Cuma 08:44
Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Samsun'da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde iç sahada en fazla berabere kaldığı rakibi Beşiktaş. Konyaspor ligde iç sahada oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrıldı. Konyaspor en son Mart - Mayıs 2011 arasında arka arkaya dört iç saha maçında berabere kalmıştı.Beşiktaş ligdeki son yedi deplasman maçının sadece birinde mağlup oldu ancak bu maçların üçünü kazanabildi. Beşiktaş, 2016 yılı başından bu yana ligde oynadığı 72 maçın sadece dokuzunu kaybetti ancak bu dokuz yenilginin tamamı deplasman maçlarında geldi. Konyaspor'un ligde iç sahada attığı son beş golün üçü maçların 90. dakikaları ve sonrasında geldi. Beşiktaş bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan, topa en fazla sahip olan ve isabetli şut çeken takım.

Konyaspor ile Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo

Konyaspor : Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Eren Albayrak, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic, Samuel Eto'o, Adis Jahovic

 

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:44
  1. Beşiktaş
  2. Konyaspor
  3. Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

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