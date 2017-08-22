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Konyaspor Başkanı, ByLock'tan ifade verdi!

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, "ByLock" kullandığı iddiasıyla ifade verdi.

22 Ağustos 2017 Salı 09:58
Konyaspor Başkanı, ByLock'tan ifade verdi!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın, bugün Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdiği kaydedildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ’Bylock’ kullandığı iddia edilen Şan’ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi.

Ahmet Şan’ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Ahmet Şan, Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:58
  1. Ahmet Şan
  2. Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçı
  3. FETÖ/PDY soruşturması
  • gomprador uşağıgomprador uşağı22 dk önce
    sanmam fetö gomplosudur
  • DOĞRUCU DAVUTDOĞRUCU DAVUT28 dk önce
    A D AL E T teyzeye öğlen çayına diyoruz :-))) Demekk i bu başkanında telefonuna baylock u gelini damadı dığdının dıdısı yüklemiş, ikinci pazarcı teyze hadisesi deyip kapataım bu konuyu. Başkan bey yıpranmasın
Bugünkü Akit

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