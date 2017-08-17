Konya'nın Karapınar ilçesinde TIR elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.17 Ağustos 2017 Perşembe 15:20
Selçuk Ö'nün kullandığı 06 YB 1948 plakalı tır, Otogar Kavşağı'nda Hayrettin Çağıran'ın (78) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada, elektrikli bisikletin arkasında oturan, sürücünün eşi Emine Çağıran (73), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan bisiklet sürücüsü Hayrettin Çağıran ise Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Selçuk Ö. gözaltına alındı.