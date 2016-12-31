Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı kavga: 2 yaralı!

Konya'nın Ereğli ilçesi Selçuklu mahallesi çeşme altı sokakta dün akşam saatlerinde iki grup arasında arbede yaşandı. Alınan bilgilere göre Süha B. ile daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Harun S. (33) ve Abidin M. (51) sokak üzerinde tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Süha B. yanında bulunan silahla Harun S. ve Abidin M.’yi yaraladı. Yaralanan şahıslar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra şahıslar, Konya’ya sevk edildi. Saldırgan Süha B. ise olayın ardından emniyete giderek teslim oldu. Polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.