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Konya’nın baraj, göl ve göletlerine yavru sazan desteği

Konya’da balık neslinin artırılması için 136 bin yavru sazan su kaynaklarına bırakıldı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:45
Konya’nın baraj, göl ve göletlerine yavru sazan desteği

Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Konya’nın 13 ilçesindeki göl, gölet ve baraj gibi 35 farklı su kaynağına toplam 136 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı balıklandırma programı kapsamında, Antalya Kepez Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez ünitesinden Konya’ya getirilen ve su hayatının devamlılığını sağlamak, sportif olta balıkçılığını geliştirmek, göl ve göletlerdeki balık popülasyonunu artırmak ve göl ekosistemini canlı tutmak amacıyla hayata geçirilen balıklandırma projesinin önümüzdeki yıllarda da devam ettirileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:45
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