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Konyalı şehidi son yolculuğuna on binler uğurladı

Terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Seçen'in cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:51
Konyalı şehidi son yolculuğuna on binler uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, binlerce kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Nurullah Seçen'in cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından bugün uçakla Konya'ya getirildi, ardından da Ereğli'ye götürüldü. Şehit Seçen'in cenazesi, baba evine götürülerek helallik alındı.

Nakliyecilik yapan, oğlunun asker parkasını giyip, tankçı beresini takan baba Sedat Seçen, cenazeyi, asker selamı vererek karşıladı. Fenalaşan baba Seçen'e, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Alınan helalliğin ardından şehit Seçen'in cenazesi dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami'nin önüne getirildi. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Tahir Akyürk, AK Parti Konya milletvekilleri, Afrin'de yaralanan şehidin silah arkadaşları, ailesi ve yakınları ile yaklaşık binlerce kişi katıldı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:51
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Sözleşmeli Er Nurullah Seçen
  4. Konya
  5. Ereğli ilçesi
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  7. Bilim
  8. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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