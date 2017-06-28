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Konya’da yaşlı kadın asılı halde bulundu

Konya’da 83 yaşındaki bir kadın eşarpla demirlere asılı olarak bulundu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:09
Konya’da yaşlı kadın asılı halde bulundu

Olay, dün gece 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Arif Bilge Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer hastası Ayşe Pamuk, merdiven boşluğunda bulunan demirlerde eşarpla asılı bulundu. Yaşlı kadını bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası kadının öldüğünü tespit etti. İntihar ettiği düşünülen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:09
  1. Konya
  2. Meram
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