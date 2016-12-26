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Konya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması yapıldı mı? 26 Aralık Pazartesi

Konya’da yoğun kar yağışı uyarısı sonrası binlerce öğrenci ‘yarın Konya’da okullar tatil mi?’ sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmede Konya’da yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisini göstereceği belirtildi. Konya Valiliği okulların tatil açıklamasını yaptı mı? Ayrıtılar ve son dakika gelişmeleri haberimizde.

Konya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması yapıldı mı? 26 Aralık Pazartesi
Eklenme: 26 Aralık 2016, 02:39
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Konya’da yoğun kar yağışı sabah saatlerinde kendisini gösterecek. Yarın Konya’da okullar tatil mi? Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası bu gece itibariyle etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı sonrası binlerce öğrenci ve veli gözünü valilik tarafından yapılacak olan açıklamaya çevirdi. Konya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Ayrıntılar ve son dakika gelişmelerini sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 ARALIK PAZARTESİ

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde yarın için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Yetkililerin vatandaşları yoğun kar yağışına karşılık uyarmasının ardından gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi.

Konya Valiliği tarafından yarın okulların tatil edileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından yapılacak olan son dakika açıklamalarını ve kar haberlerini sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar yer yer yoğun olacağının tahmin edildiği bildirildi. Kuzeyden esmesi beklenen rüzgarın Konya merkezi ile Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük ve Beyşehir çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, kar yağışı ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Konya Hava durumu

26 Aralık Pazartesi Konya Hava Durumu : Kar Yağışlı  -2°C // -7°C

27 Aralık Salı Konya Hava Durumu : Yoğun Bulutlu -0°C // -12°C

 
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