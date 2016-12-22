Konya'da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den yapılan don dakika uyarılarına göre Konya'da yarın kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Öğrenci ve velilerin gözü ise Konya Valiliği'ne çevrildi. 23 Aralık Cuma günü Konya'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği açıklama yaptı mı? ''Konya'da yarın okullar tatil olacak mı?'' sorusunun cevabı heyecanla bekleniyor. Yeni bir açıklama gelmesi durumunda son dakika bilgilerine sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz. İşte tüm detaylar...

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği'nden bugün için yapılan açıklama şöyle;

"Valiliğimizce kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 22 Aralık 2016 Perşembe günü il merkezinde (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 22 Aralık 2016 Perşembe günü hamileler ve engellilerde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarımızdadır."

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konya Valiliği'nden 23 Aralık Cuma günü okulların tatil edilmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı an haberimizde olacaktır.

22 ARALIKTA TATİL EDİLEN İLÇELER

Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Karapınar, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçelerinde de perşembe günü okullar tatil edildi.

Ayrıca il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamileler ve engelliler de bir gün süre ile idari izinli sayılacak.

TATİL EDİLEN ÜNİVERSİTELER

NEÜ'den yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle perşembe günü tüm yerleşkelerde (Seydişehir ve Ereğli de dahil) eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği açıklandı. Engelli ve hamile idari personel de idari izinli sayılacak.

Selçuk Üniversitesi rektörlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü üniversite genelinde (Silifke - Taşucu MYO hariç) eğitim-öğretime 1 gün (perşembe) süreyle ara verildiğini duyurdu.

Konya'da yaşanan aşırı don ve buzlanma nedeniyle KTO-Karatay Üniversitesinde22-23 Aralık 2016 (Perşembe, Cuma) tarihlerinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildi.