THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konya’da yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu! Polis...

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında 3 polis aracına çarpan sürücü Yunus U., yakalanınca ”Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?” diye sordu. 1.34 promil alkollü olduğu belirlenen Yunus U., gözaltına alınırken otomobili de trafikten men edildi.

09 Şubat 2018 Cuma 10:43
Konya’da yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu! Polis...

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Akyokuş Mevkii’nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 42 CCV 64 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus U. otomobiliyle kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında üç polis aracına çarpan Yunus U. otomobiliyle çıkmaz sokağa girdiğinde bu kez polisin üzerine aracını sürmek istedi. Polis tarafından yakalanan ve 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilen Yunus U.,”Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?” diye sordu.

Yunus U., gözaltına alınırken, otomobili de trafikten men edildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:43
  1. trafik
  2. Kaza
  3. Konya
  4. polis
  5. Alkollü sürücü
  6. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selçuk İnan'dan çarpıcı itiraf!
    1. Selçuk İnan'dan çarpıcı itiraf!
    2. Yıldırım Demirören'den flaş açıklama!..
    3. Naci Ağbal'dan asgari ücretliye müjde
    4. O bölgeler de teröristlerden temizlendi
    5. CHP yasaklanmasını istedi
    6. '2. Abdülhamid'in kurduğu eğitim..
    7. 1935 yılı sayımına göre il il Türkiye..
    8. ASELSAN'dan tanklara 'çelik' kalkan!
    9. Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    10. Derslerini dijital tablet yerine 'ağaç..
    11. Emine Erdoğan'dan milletvekillerine..
    12. ABD hain Arap aşiretlerini ziyaret etti
    13. TSK: 1 asker şehit
    14. AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa..
    15. Bozdağ, Kati Piri’yi nasıl kovduğunu..
    16. Fatih Kısaparmak: Yüzlerce bestem var..
    17. 'Türkiye ile birkaç milyar dolarlık..
    18. Müslümanları güpegündüz katlettiler!
    19. Terör örgütü PKK'ya bir darbe de..
    20. Zeytin Dalı'na ÖSO desteği
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Ankara'da patlama sesi!
    Ankara'da patlama sesi!