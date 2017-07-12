Konya'da DAEŞ operasyonu!

Konya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polisi eşliğinde saat 05.15'te Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi Dudlukır Mevkii'nde daha önceden belirlenen 10 adrese baskın yaptı. Teröristlerin hücre evi olarak kullandığı villada Özel Harekat timleri ile DEAŞ militanları arasında çatışma çıktı. Bir süre devam eden çatışmada 1 terörist evin bahçesinde, 2'si çatı katında, 2'si de zemin katta ölü ele geçti. Kurşun sıyrıklarıyla hafif yaralanan 4 polis ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışmanın olduğu bölgedeki tüm bağlantılı sokak ve caddeler trafiğe kapandı. O bölgeye yaklaşan araçlar durdurulup arandı. Yaklaşık 2.5 saat süren operasyonun ardından hücre evinde yapılan ilk aramada 1 tabanca, 5 kalaşnikof silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Diğer hücre evlerine yapılan baskında teröristlerin gözaltına alınma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin, operasyon kapsamında 11 farklı adrese düzenlediği baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: ALINLARINIZDAN ÖPÜYORUM

Çatışmanın sona ermesinin ardından Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, telsizden operasyona katılan polislere teşekkür etti. Şükrü Yaman, "'Operasyonda görev alan tüm silah arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor, tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü musibetten korusun, ayrıca yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum'' dedi.

POLİSİN BAŞINDAKİ KASKA MERMİ İSABET ETTİ

Terör Örgütü DEAŞ'ın yönelik yapılan operasyonda merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi Dörtokka Caddesi'ndeki villadaki hücre evindeki baskında çıkan çatışmanın sona ermesinin ardından Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman hücre evinde incelemede bulundu.Ayrıca bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri, inceleme başlattı.

Çatışmada hafif sıyrıklarla yaralanan Özel Harekat polisi sayısı 5'e çıkarken, yaralı polislerden 1'inin başındaki kaskına merminin isabet ettiği öğrenildi.

3 KİLO TNT PATLAYICI BULUNDU

Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 5 teröristin ölü ele geçirildiği hücre evine gelip, incelemeleri yakından takip etti. Hücre evinde halen bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. Şu ana kadar yapılan incelemede 3 kilo TNT patlayıcı ile canlı bomba yeleğinin bulunduğu öğrenildi.

HÜCRE EVİNİN BULUNDUĞU BÖLGE KONYA'NIN MERKEZİ

Çatışmanın çıktığı hücre evinin ise Dutlukır Mevkiinde bulunan Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personel servisi ile özel araçların güzergahında bulunan ikamet ve işyerlerine yönelik olarak önleyici güvenlik tedbirleri sırasında, hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ'lı A.Y. tarafından kiralandığının tespit edilmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.

Yaklaşık 20 gün önce kiralanan teröristlerin hücre evi olarak kullandığı villa, Konya'nın merkezi bölgesinde bulunuyor. Hücre evinin 1 kilometre ilerisinde Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 500 metre ileride Konya Valisi Yakup Canbolat'ın kaldığı valilik konağı, 800 metre ileride Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın kaldığı emniyet konağı, yine yakınında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği onlarca kafeterya, restoran ve piknik için mesire alanın bulunması dikkat çekti. Eylem hazırlığındaki teröristlerin 15 Temmuz yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma programlarında eylemlerini gerçekleştirebileceği üzerinde duruluyor.

5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ TABURCU OLDU

Çatışma sırasında yaralanan 1'i komiser yardımcısı 5 özel harekat polisi ise ambulansla kaldırıldıkları Konya Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İKİ AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

Konya'da bu sabah terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 teröristin ölü ele geçirildiği hücre evi ile diğer 10 hücre evine yapılan baskının iki ayrı operasyon olduğu belirtildi. 10 hücre evine yapılan operasyonun, daha önce polis tarafından teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştiği ve 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SİLAH SESLERİYLE UYANDIK

Hücre evinin karşısında oturan Şenay Ç., silah sesleriyle uyandıklarını belirterek, ''Daha önce burada bir müzik grubu oturuyordu, işyeri olarak kullanıyordu. Sonra kiralık levhasını gördük.15 -20 gün öncesine kadar da kiralık yazısı vardı. Biz daha önce bu kişileri hiç görmedik, konuşma şansımızda olmadı. Teröristler burnumuzun dibine kadar girmiş. Sabahta silah sesleriyle uyandık. Ne olduğunu anlayamadık. Çok sayıda özel harekat polisi ve zırhlı araçlar vardı. Silahlı çatışma uzun süre sürdü. Çok tedirginiz'' dedi.

HÜCRE EVİ, ASKERİ BİRLİĞİN GEÇİŞ GÜZERGAHINA YAKIN

Ölü ele geçirilen DEAŞ militanı 5 teröristtin kimliklerinin belirlenmesi için çalışması sürüyor. Eylem hazırlığında olan teröristlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde anma programlarına yönelik olabileceği üzerinde duruyor.

Teröristlerin ölü ele geçirildiği hücre evininin askeri birliklerin servis araçlarının geçiş güzergahına yakın alması dikkat çekti.

Konya Valiliği de bu sabah gerçekleştirilen DEAŞ operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklaması şöyle:

"İlimiz Meram İlçesi Dutlukır Mevkiinde bulunan Askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahında bulunan ikamet ve işyerlerine yönelik olarak önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında sürdürülen çalışmalarda Meram İlçesi Dörttokka Caddesi No:4 adresindeki müstakil binayı kiralayan A.Y. İsimli şahsın DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığı tespit edilmiştir. Kolluk kuvvetlerince hakkında yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şahsın yakalanması amacıyla 12 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde belirtilen adrese bir operasyon düzenlenmiştir. Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde (5) terörist etkisiz hale getirilmiş ve operasyon esnasında (4) güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada; 5 adet Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet Tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.''