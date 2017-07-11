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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi gözaltında

Konya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkan 29 kişiden 14'ü gözaltına alındı. 5 kişi aranırken, 10 kişinin de daha önceki operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden tutuklandığı belirtildi.

11 Temmuz 2017 Salı 10:30
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi gözaltında

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, bugün Konya, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin daha önceki operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandığı belirlendi. 5 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Evlerde özel eğitimli  'Ares'  adlı köpekle yapılan aramalarda ise 11 paket halinde 34,5 kilo esrar, 4 paket halinde yaklaşık 2 kilo eroin, satışa hazır 1 paket kokain, yaklaşık 2100 uyuşturucu hap, içinde kullanıma hazır eroin olan 1 şırınga ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:30
  1. KONYA
  2. UYUŞTURUCU
  3. OPERASYON
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