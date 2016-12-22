Konya'da uçuşlar iptal

Konya Havaalanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle uçuşların yarın saat 11.00'e kadar iptal edildiği belirtilerek, "Meteorolojik hadiselerin düzelmesine müteakip uçuşlara tekrar başlanacaktır" denildi.
Eklenme: 22 Aralık 2016, 00:36
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