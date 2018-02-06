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Konya'da terör operasyonu: 8 kişi gözaltında

Konya'da, PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

06 Şubat 2018 Salı 09:52
Konya'da terör operasyonu: 8 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:52
  1. Konya
  2. PKK
  3. terör operasyonu

YORUM YAZ

  • PolatPolat2 sa önce
    Gözaltına almak asla doğru değil, haber vermek doğru değil. Bu köpekler dolaylı da olsa askerlerimizin katili. Askerimin canına kast eden bedelini canı ile ödemeli.
Bugünkü Akit

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