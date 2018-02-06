Konya'da terör operasyonu: 8 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.