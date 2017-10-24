Konya'da tek katlı binada çıkan yangın korkuttu
Konya'da tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.24 Ekim 2017 Salı 10:00
Ilıca Mahallesi'nde kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.
Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Binanın tamamen çökmesine neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.