Konya'da şüpheli ölüm

Olay, Kulu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 54 yaşındaki Hatice Ateş, yakınları tarafından banyoda hareketsiz bir şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine eve sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşlı kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ve cumhuriyet savcısına haber verildi. Eve gelen polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hatice Ateş’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis eşliğinde Ankara Adli tıp kurumuna gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.