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Konya'da şüpheli çanta paniği
Konya'da askeri alan yakınında bulunan bir cadde üzerine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.
16 Temmuz 2017 Pazar 18:48
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 18:48
konya
şüpheli çanta
panik
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