Konya'da süper mücadele ! 4 gol var kazanan yok

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinin ilk ayağında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-2'lik beraberlikle sona erdi

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray adına golleri 50. dakikada Belhanda'nın asistinde Sinan Gümüş ve 55. dakikada Selçuk İnan'ın asistinde Serdar Aziz kaydetti. Atiker Konyaspor'un gollerini ise 40. dakikada Martin Linnes kendi kalesine ve 90+1'de Adis Jahovic attı.

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. karşılaşması 8 Şubat Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.