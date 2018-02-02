Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konya'da süper mücadele ! 4 gol var kazanan yok

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray, 2-2 berabere kaldı

02 Şubat 2018 Cuma 01:24
Konya'da süper mücadele ! 4 gol var kazanan yok

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinin ilk ayağında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-2'lik beraberlikle sona erdi

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray adına golleri 50. dakikada Belhanda'nın asistinde Sinan Gümüş ve 55. dakikada Selçuk İnan'ın asistinde Serdar Aziz kaydetti. Atiker Konyaspor'un gollerini ise 40. dakikada Martin Linnes kendi kalesine ve 90+1'de Adis Jahovic attı. 

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. karşılaşması 8 Şubat Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 01:24
  1. konyaspor 2 galatasaray 2
  2. Konyaspor
  3. Galatasaray
  4. Ziraat Türkiye Kupası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta şok gelişme! 2 yıldız futbolcu kadroya...
    1. Beşiktaş'ta şok gelişme! 2 yıldız..
    2. Gençlerbirliği'nden Şenol Güneş'e çok..
    3. Konya'da süper mücadele! 4 gol var..
    4. Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    5. ABD'den flaş 'Suriye' açıklaması:..
    6. Futbolculardan bile fazla kazanan..
    7. Alkolikler Twitter’da birbirine girdi
    8. PKK'nın 2 kritik ismi öldürüldü
    9. Afrin'de TSK sürprizi! Her telefona...
    10. Sabotaj mı? Ankara Valiliğinden flaş..
    11. Bir tren geldi tüm ilin hayatı değişti
    12. Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem..
    13. ÖSO kimdir? El Kaide mi, Kuvayi Milliye
    14. Yaban domuzu genç kadını böyle öldürdü
    15. Vefakar ayı, bakıcısına böyle bakıyor
    16. Sesi ve özgüveniyle kendine hayran..
    17. 80 milyonu aştık
    18. CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal..
    19. Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendi
    20. Galatasaraylılar Derneğine saldırı: 1..
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    Köşeye sıkışan PKK'nın yardımına Barzani koştu!
    Köşeye sıkışan PKK'nın yardımına Barzani koştu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    Dünyaca ünlü yıldız ve eşi trafik kazasında öldü
    Dünyaca ünlü yıldız ve eşi trafik kazasında öldü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Müge Anlı'ya katıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Müge Anlı'ya katıldı