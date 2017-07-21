Konya’da STK’lardan Mescid-i Aksa tepkisi

Konya’da sivil toplum kuruluşları İsrail’in Mescid-i Aksa’ya uyguladığı ambargoya karşı bir araya geldi. Şerafettin Camisinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri kıldıkları cuma namazının ardından cami önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada konuşan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Var olduğu günden beri İslam ülkelerine terör ihraç eden siyonist İsrail küstahlığına devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksa’da üç Müslümanı şehit eden İsrail, Müslümanları Mescid-i Aksaya sokmamak için elinden geleni yapıyor. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın her kapısında sözde İsrail polisi denilen katiller sürüsü bekliyor. Mescidin kliniği tarumar edilmiş, içerideki tüm dolapların kapıları kırılmış, tüm kuyuların kilitleri parçalanmış ve içerisi savaş alanına çevrilmiş durumdadır. Siyonist İsrail istediği zaman ezan susturmakta, istediği zaman Müslümanların Mescid-i Aksaya girmesini yasaklamaktadır. Siyonist İsrail’in İç Güvenlik Bakanı olarak nitelendirdiği insan kasaplarından Gilad Erdan, tüm Müslümanların gözüne bakarak ‘Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp kapanması konusunda ilk ve son söz İsrail’e aittir. Diğer devletlerin konuyla ilgili ne düşündüklerini umursamıyoruz!’ demesi bir meydan okumadır. Yazıktır ki bu meydan okumaya karşı İslam ülkelerinin yöneticileri en ufak bir tepki gösterememektedirler” şeklinde konuştu.

Parlak duyarsız kalmayacaklarını belirterek, “Belirli çevrelerin elinde olan ekranların ve manşetlerin konuyu yok sayması, Müslümanların birbirlerinden habersiz kalması değildir. Biz Filistin’de olup biteni yakinen takip ediyoruz ve terörist İsrail’in yaptıkları karşısında duyarsız kalacak değiliz. Kardeşliğimizin gereği olarak da tüm Müslümanları bu konuyla ilgili onurlu bir tutum ve davranış sergilemeye davet etmekten de geri kalmayacağız” dedi.

Kalabalık daha sonra Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra dağıldı.