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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:49
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhterem G. (31) ile Cuma Şahin (46) daha önceden aralarında husumet bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Muhterem G. ile Cuma Şahin açılan ateş sonucu silahla vurularak yaralandı. Muhterem G. ile başından vurulan Cuma Şahin olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Cuma Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra otomobille kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.  

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 13:49
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