Konya'da sarsıntı oluşan apartman boşaltıldı

Konya'da 4 katlı bir apartman, sarsıntı yaşandığı ihbarı üzerine boşaltıldı.

Konya'da sarsıntı oluşan apartman boşaltıldı
Eklenme: 08 Ocak 2017, 05:21
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Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu İlçesi Kılıçarslan Mahallesi İlknur Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar, binanın sarsıldığını belirterek yetkililerden yardım istedi.     

Kısa sürede olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, apartmanda bulunanları tahliye etti. Bu sırada vatandaşlardan bazıları araçlarının içinde bekledi.

Yapılan ilk incelemede sarsıntının nedeni tespit edilemedi. Ekipler ayrıntılı incelemenin sabah yapılmasına karar vererek apartmanda yaşayanların içeriye alınmasına izin vermedi.

Polis ekipleri, apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Haberler.com

 
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