Konya'da puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor depslasmanında konuk oldu.



5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mehdi, bekletmeden kaleye şutunu çekti, ancak top kaleci Volkan'da kaldı.



9. dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Emre'nin şutunda kaleci Serkan topu kornere gönderdi.



14. dakikada Milosevic'in kısa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in kaleye şutunu gönderdi ancak, top yandın dışarıya çıktı.



16. dakikada ceza sahası yayı önünde aldığı kısa pasla topla ilerleyen Ömer Ali, ceza sahası yayı içine kadar topla ilerledikten sonra kaleye şunu çekti, topu kaleci Volkan kontrol etti.

21. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasına topun başına geçen Ferhat, paslaşarak kullandığı topla tekrar buluştuktan sonra ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte takım arkadaşından seken topa hareketlenen Moke kafa vuruşunu yaptı, ancak top üstten dışarıya çıktı.



36. dakikada orta alandan Emre'nin uzun pasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan Adebayor, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleci Serkan'ın ayaklarından seken topu takip eden Adebayor, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



38. dakikada Başakşehir'in kullandığı korner sonrasında kısa pasla topla buluşan Edin Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'ın kontrolünde kaldı.



45. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Ferhat, ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte bu topa hareketlenen Jahovic'in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarı çıktı.

90+2. dakikada ev sahibi Atiker Konyaspor, Skubic'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.



90 +4. dakikada Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, peş peşe gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca lider Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.