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Konya’da polisten kaçtı, yakalanınca; Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun...

Önce arabayla ardından yaya olarak polisten kaçan bir kişi, kovalamacının ardından yakalanırken, yanındaki kız arkadaşı polisten araçtaki içkisini istedi.

16 Şubat 2018 Cuma 08:52
Konya’da polisten kaçtı, yakalanınca; Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun...

Konya'da polisle yaşanan kovalamaca sırasında aracını yol ortasına bırakıp kaçan alkollü sürücü, bir evin bahçesinde yakalanınca “Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun” diye konuşurken, kız arkadaşı polisten araçtaki alkollü içkisini istedi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi sanayi bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 42 SS 706 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Ankara Caddesi üzerinden Galericiler Sitesi, Yeni Toptancılar Sitesindeki çeşitli sokaklarda devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Kovalamaca sırasında sürücü Karakayış Caddesi üzerinde aracını bırakıp koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerini fark eden şahıs bir evin bahçesindeki ağaçların arasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Alkol muaynesi yapılmak istenen ve polise güçlük çıkaran sürücü Erdal D.’nin “Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun” demesi dikkat çekti. Alkol ölçümü yaptırmayan alkollü sürücü Erdal D.'nin hastanede yapılan testlerde 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KIZ ARKADAŞI POLİSTEN ARAÇTAKİ İÇKİSİNİ İSTEDİ

Kovalamaca sırasında araçta bulunan sürücü Erdal D.’nin kız arkadaşı S.B. (17) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler için ekip aracına bindirilen S.B’nin bu sırada polislerden araçtaki içkisini istemesi dikkat çekti.

İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İkinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Araçtaki iki şahıs işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:52
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