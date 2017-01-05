Konya'da pazar çatısı çöktü: 1'i ağır 4 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kurulan, pazar yerinin çatısı çöktü. Olayda 4 kişi ağır yaralandı. Enkaz altına kalan bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eklenme: 05 Ocak 2017, 15:37
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Konya'nın Akşehir ilçesinde perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan pazarın dörtte birlik kısmında çökme oldu. Olay yerinde 10'a yakın ambulans bekletilirken, Konya'dan da kurtarma ekipleri ilçeye sevk edildi. Pazar yerinin çökmeyen kısmında iş makineleri ile çökmemesi için tedbir alınırken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

1 kişi aranıyor!

Vinçlerle enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Enkaz altında 1 kişinin kaldığı şüphesi üzerinde duruluyor.

 

 
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