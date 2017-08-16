Konya'da park halindeki otomobile asitli saldırı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Öğretmenevleri Mahallesi Namık Kemal Sokak'ta meydana geldi. 61 yaşındaki Halit S.'ye ait park halindeki 42 BS 889 plakalı otomobilin üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce asit döküldü. Otomobilinde hasar oluşan Halit S., polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, şüpheli ya da şüphelilerin olay yerinden motosikletle kaçtığını tespit etti.

Polisin ifadesine başvurduğu Halit S., aracına daha öncede sprey boyayla zarar verildiğini, kızı Büşranur S. adına eve 'bir dost' imzalı mektupların ve hediyelerin geldiğini ve sahte hesaplarla mail adresine notlar yollandığı bilgisine ulaştı. Halit S.'nin daha önce de polis merkezine giderek şikayette bulunduğu bildirildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.