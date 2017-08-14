Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:35
Karapınar ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü.
Recep Ünlü'nün kullandığı 68 EY 188 plakalı otomobil, Karapınar-Besci yolu 35'inci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Ünlü ile otomobildeki Ömer Dağlı (23) olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarmanın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.