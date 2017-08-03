Konya'da otomobil ikiye bölündü: 5 yaralı

Kaza, Konya-İstanbul karayolu Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında meydana geldi. Tevfik Ökkulluk idaresindeki 45 UA 7382 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken kavşakta dönüş yapan Ahmet Erdem idaresindeki 42 AU 763 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil ikiye bölünürken, araç sürücüleri ile birlikte Ömer Öztürk, Fatma Öztürk ve Medine Aksoy yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

