Konya'da otomobil devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, Hüyük ilçesi İmrenler Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Uyanık idaresindeki 45 UF 604 plakalı otomobil, Ilgın ilçesine bağlı Gökbudak Mahallesinden Hüyük ilçesine yönüne seyir halinde iken Burunsuz Mahallesine yaklaşık 5 kilometre mesafede mıcırlı yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak taklalar atan ve yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü Nuri Uyanık ile kardeşleri Osman Uyanık (57)ve Havva Uyanık (72) olay yerinde hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU ÇEKMEYİNCE YARALI HALDE YÜRÜYÜP JANDARMAYI ARADI

Kazayı hafif sıyrıklara yaralı olarak atlatan ölen Havva Uyanık’ın kızı Sevim Yankın (44) ise kaza mahallinde cep telefonunun çekmemesi nedeniyle bir süre yürüdükten sonra jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 3 kardeşin hayatının kaybettiğinin belirlenmesi üzerine yaralı kurtulan Sevim Yankın ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası olay yerine gelen hayatını kaybeden kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirirken, fenalık geçiren 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazazedelerin Gökbudak Mahallesine tatil için geldikleri ve Hüyük’teki hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kaza yerine gelen Gökbudak Mahallesi sakinleri ve kazazede yakınları, kazaya yoldaki mıcırın sebep olduğunu iddia ederken, bu yolda daha önce de benzer yaralamalı ve ölümlü kazalar yaşandığını, yetkililerden yolun asfalt olmasını istediklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Güven, “Burada devamlı kazalar yaşanıyor. İşte yine bir aile, ocak söndü” diye konuştu. Kazazedelerin Gökbudak Mahallesi’nden Hüyük’e hastaneye gittiklerini belirten Güven, “Hüyük’e mahallemiz 15-16 kilometre mesafede ve çok yakın olduğu için devamlı bu yolu kullanıyoruz. Ilgın 50 kilometre. Kaza ise mıcırdan meydana gelmiş, bilya gibi yol, adam yürüyemiyor” ifadelerini kullandı.

Burunsuz Mahallesi sakinlerinden Ali Acar ise, aynı yolda birçok defa kazalar yaşandığını ileri sürerken, yetkililerin bu yola acilen çözüm bulması gerektiğini söyledi. Acar, “Bu yoldan geçen Burunsuz, İmrenler, Gökbudak ve diğer mahalle sakinleri ve vatandaşlar tehlike yaşıyor. Gökbudak mahallesi sakinleri de Hüyük’e hastaneye ve pazara giderken bu yolu kullanıyor. O yüzden asfalt olmasını istiyoruz. “şeklinde konuştu.