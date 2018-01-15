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Konya’da önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Konya’da hırsızlık şüphelisi, iş yerindeki esnafı fark edemeyince başına gelmeyen kalmadı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 08:17
Konya’da önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Konya’da bir halı yıkama dükkanına giren şahıs, güvenlik kamera sistemini çaldıktan sonra çevredekilerin fark etmesi üzerine yakayı ele verdi. Esnaf, zanlıyı önce kovalayarak yakaladı, tekme tokat dövdükten sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Orman Dağı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerindeki bir halı yıkama dükkanını takibe alan Ramazan G., iş yerini bir süre gözettikten sonra içeriye girdi. Şüpheli, güvenlik kamera sistemini aldıktan sonra içeriden çıktı. Ancak gürültü üzerine uykusundan uyanan Tolga Ö., sokak üzerinde şüpheliyi görünce kovalamaya başladı. Bu anlar ise farklı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada gürültü üzerine çevredeki esnaflar olay yerine geldi. Zanlı, öfkeli kalabalık tarafından dövüldü. Şüpheli Ramazan G. yere yığılarak baygınlık geçirirken, durum da polise bildirildi. Öfkeli kalabalık, polis gelinceye kadar şahsın başında bekledi, ardından da gelen ekiplere teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli, tedavisi için Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, buradaki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin 2.5 promil alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 08:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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