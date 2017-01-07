Konya'da öğrenci servisi devrildi. 2 ölü 16 yaralı!

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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servis otobüsü devrildi. Kazada 2 öğrenci yaşamını yitirdi. 4'ü ağır 42 öğrenci ise yaralandı Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Cihanbeyli- Konya karayolu ilçe girişinde Meteoroloji Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Konya'dan Cihanbeyli'deki Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan Mustafa Tuncel yönetimindeki 42 R 3600 plakalı otobüs, iddiaya göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsün altında kalan 17 yaşındaki Burak Demirci ve aynı yaştaki Ayşenur Okuş, yaşamını yitirdi. Sürücü Tuncel ve 4'ü ağır 42 öğrenci yaralandı. Otobüsün altında kalan 12'nci sınıf öğrencileri Demirci ve Okuş'un cesetleri iş makinalarının yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri otobüste 44 öğrencinin bulunduğu ve yaralı 42 öğrenciden 4'ünün ağır olduğunu, diğer öğrencilerin çoğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirtti. Otobüste koltuklarda emniyet kemerinin olduğu, öğrencilerin kemer takıp takmadığının da araştırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öğrencilerin tedavisi sürüyor!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci taşıyan otobüsün, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 42 öğrenciden 27'si ile sürücü Mustafa Tuncel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 15 öğrenci de Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Öğrencilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.