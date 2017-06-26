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Konya’da müstakil evde yangın

Konya’da bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
Konya’da müstakil evde yangın

Yangın, 21.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Büyük Aymanas Mahallesi Küçük Aymanas Caddesi No: 156’daki evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Recep Can’nın kiracı olarak oturduğu müstakil evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede diğer odaya da sıçrayan yangını fark eden vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından evde yapılan incelemede maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
  1. Konya
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  3. Yangın
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